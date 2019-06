Soixante centimètres de neige pour commencer l’été au Colorado

L’état américain du Colorado s’est réveillé sous 60 centimètres de neige pour le premier jour de l’été.

Les américains du Colorado ont vu les premiers flocons tomber ce vendredi. Jusque dimanche, la neige a continué à tomber pour revêtir l’état d’un beau manteau blanc.

D’après Gene Norman, météorologiste à CNN, il s’agit d’un phénomène exceptionnel, même dans ces zones-là. Les dernières chutes de neige semblables remontent à… 1928 !

Cette météo extraordinaire est due en partie au fait que l’atmosphère est plus chaude et plus humide qu’auparavant.

Colorado gets almost 2 feet of snow on the first day of summer https://t.co/hDeHLFBDk4 pic.twitter.com/6NHoA3Ufq3

— CBS News (@CBSNews) 22 juin 2019