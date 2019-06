Le plus grand festival du sexe d’Europe commence la semaine prochaine

Il n’y a pas que la musique dans la vie. Alors que le Graspop vient de lancer la saison estivale des festivals musicaux, un autre festival plus étrange va ouvrir ses portes en Grande-Bretagne.

Swingfields festival, ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, dans son domaine, c’est le plus grand festival d’Europe. Vous l’avez sans doute compris, Swingfields n’est pas un festival comme les autres. Son nom vient du terme anglais « swingers » qui signifie « échangistes ». Ici pas de groupes de musique ou de DJs célèbres mais du sexe, du sexe et encore du sexe pour ce qui est le plus grand festival libertin d’Europe.

Cette année, le Swingfields se déroulera du 4 au 7 juillet dans la campagne anglaise. Néanmoins, les organisateurs gardent l’endroit secret. En effet, ils ne veulent pas que, comme en 2017, des personnes réussissent à faire interdire cette grande fête du sexe.

Sur le site Internet, les organisateurs précisent qu’il s’agit d’un festival privé et qu’il n’est ouvert ni à la presse ni au public. Pour des raisons évidentes de vie privée et de confidentialité, les smartphones sont également bannis de ce festival en plein air.

Pourtant, même si le logo du festival est plutôt évocateur, les organisateurs se défendent également d’organiser une méga partouze. « Les gens ont des rapports sexuels de manière consentante dans tous les festivals, les hôtels, les maisons, les voitures et partout où ils le souhaitent. Ce festival a pour but d’offrir un événement privé et sécurisé. Nous ne fournissons pas de services sexuels, nous fournissons l’événement que les invités veulent », peut-on lire sur le site internet.

Le tarif des places varie en fonction du genre. Les femmes seules peuvent avoir accès aux trois jours du festival pour un peu moins de 150 €, tandis que les hommes seuls doivent compter environ 270 €. Enfin, les festivaliers qui se rendent en couple bénéficient d’un tarif préférentiel et payent environ 250 €. Il reste encore des places…

This years @swingfields AURORA Festival 2019 is the UK's biggest and best adult lifestyle event of the year, featuring bands, DJ's, entertainment, sellers, food vendors, plus, lots more. 2 & 3 day tickets available from https://t.co/3ElUK34eEe

Don't delay, come join the fun. pic.twitter.com/bEM3eNCg07

— Swingfields Team (@swingfields) April 29, 2019