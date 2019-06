Le côté obscur des ‘Sugar Daddy’

Au départ, elle trouvait cela amusant de sortir avec des ‘sugar daddy’ pour payer ses études à l’université. Mais pour Jessica Hyer, cela s’est vite transformé en une dépendance à l’argent, a-t-elle raconté à Metro UK.

C’est à l’âge de 19 ans que Jessica Hyer a commencé à avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés qu’elle. Cinq ans plus tard, elle tient à mettre en garde celles qui seraient tentées par de genre d’aventures. « Fréquenter un ‘sugar daddy’ est présenté comme ‘glamour' », explique-t-elle. Mais « il y a des filles vulnérables et d’autres mineures qui mentent sur leur âge sur ces sites. » « Ne me comprenez pas mal, il a des filles qui adorent ça et pour qui cela se passe très bien. Mais d’autres ont besoin d’être soutenues parce qu’elles ont vécu des très mauvaises expériences comme moi. Les gens ne devraient pas penser que tout est rose et glamour, car ce n’est pas le cas. »

Jessica a grandi à Burnley, dans le Lancashire, une région défavorisée de l’Angleterre. A 16 ans, elle est partie vivre seule à Manchester. Elle a ensuite commencé des études d’anglais et de théâtre à l’université, mais après un an, sa dette se montait déjà à 1.500 £ (1.680 €) sans compter l’argent qu’elle devait à ses amis.

C’est alors qu’elle a vu apparaître une publicité sur Facebook pour un site web de Sugar Daddy. « Lorsque vous regardez le site, vous voyez l’image d’un jeune homme séduisant. On nous les présente comme des mentors qui vont vous aider dans votre carrière. Mais, en réalité, le but ultime, c’est le sexe », ajoute-t-elle à Metro UK.

Comme un engrenage

Au début, elle gagnait jusqu’à 150 £ (170 €) rien que pour rencontrer des hommes, mais alors qu’elle avait besoin d’argent, elle a finalement accepté de coucher avec eux pour des sommes plus importantes.

Jessica, qui a caché son travail à la plupart de ses amis, a rencontré une cinquantaine d’hommes, pour la plupart d’âge moyen, issus de divers milieux. « Ils n’ont pas tous des tonnes d’argent. En fait, certaines sont très limités. »

« J’ai ressenti beaucoup de honte à cause de la façon dont les gens considèrent les travailleurs du sexe. Une fois que vous y êtes entré, vous vous habituez à l’argent et il est difficile d’en sortir. Vous baissez vos limites et vous commencez à prendre des risques parce que vous avez besoin d’argent. Et vous vous dites rapidement que c’est une vie facile. Je gagnais parfois jusqu’à 600 £ (670 €) par rendez-vous, mais pas tout le temps. »

« Mais ma santé mentale a commencé à se détériorer. Je me sentais tellement isolée et il n’y avait aucun soutien pour des gens comme moi à l’époque. J’avais signalé un certain nombre d’utilisateurs sur le site mais je n’ai jamais reçu de réponse. Je ne dis pas que tous ces hommes ne sont pas gentils. Mais, d’après mon expérience, une grande majorité d’entre eux ne vous traitent pas comme si vous étiez un être humain. Un jour, un ‘sugar daddy’ m’a dit: ‘Je préfère les filles qui sont moins jolies que toi parce qu’elles ont moins confiance en elles’. Pour eux, vous êtes un investissement sexuel. »

Aujourd’hui, Jessica a réussi à en sortir et elle veut aider les autres. « Je veux que les gens sachent que je ne juge pas celles qui ont vécu une expérience positive. Moi, mon expérience a été particulièrement épouvantable. »