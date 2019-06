En chaise roulante, easyJet lui impose de voyager accompagnée

Une jeune femme clouée dans une chaise roulante reproche à la compagnie aérienne britannique easyJet une clause qui interdit aux personnes handicapées de voyager seules, selon le Daily Mail. Ce qui les oblige à payer le double afin d’être accompagné.

Katie Pennick, 23 ans, de Londres, a partagé une série de messages échangés avec la compagnie aérienne sur Twitter.

Elle y tweetait que l’entreprise exigeait que les passagers en fauteuil roulant paient le double des passagers valides, puisqu’ils doivent voyager avec quelqu’un d’autre.

This is @easyJet’s official policy: disabled people are not permitted to fly unaccompanied. Is there a concession for this *mandatory* companion ticket? No. It’s either pay double, or don’t fly at all. I fail to see how this is not in breach of the Equality Act. pic.twitter.com/pjjhkU1xWz

— Katie Pennick (@KatiePennick) June 21, 2019