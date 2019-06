A 12 ans, il crée des noeuds papillon pour animaux en mal d’adoption

Ils sont nombreux à attendre leur tour dans les refuges. Une attente qui, pour certains, n’aura jamais de fin. Pour aider chiens et chats en manque d’amour à trouver une famille aimante, un petit garçon a eu l’idée de leur fabriquer des noeuds papillon pour les rendre plus mignons.

Il s’appelle Darius Brown, il a 12 ans, il vient du New Jersey et il a un coeur en or. Pour aider ses compagnons à quatre pattes à être adopté, il a en effet décidé de créer lui-même d’élégants noeuds papillon afin d’attirer l’attention des futurs propriétaires.

À l’âge de 2 ans, on lui a diagnostiqué des difficultés d’élocution, de compréhension et de motricité. Mais rien de cela ne l’a empêché d’atteindre ses objectifs. A 11 ans, Darius Brown fondait même une maison de couture pour animaux de compagnie, «Beaux & Paws», spécialisée dans les noeuds papillon.

Et le succès était tel qu’il a fait d’innombrables dons de nœuds à des refuges pour animaux. Aujourd’hui, son compte Instagram est suivi par près de 43.000 personnes.

En 2018, l’ancien président Barrack Obama a même honoré Darius d’une lettre de reconnaissance dans laquelle il engageait le jeune altruiste à s’engager pour le service communautaire: « De la fondation de Beaux and Paws à l’amélioration de la vie de ceux qui vous entourent, il est clair que vous faites votre part. Faire attention à vos concitoyens. Et je pense que vous êtes extrêmement fier de tout ce que vous avez accompli. Tant que vous resterez engagé dans le monde qui vous entoure, à la recherche constante de moyens d’aider les autres et à ne jamais vous abandonner, je suis convaincu que notre avenir sera brillant. »

Un avenir qui s’annonce prometteur au vu des très nombreux prix d’excellence qu’il a déjà reçus. Sa soeur Dazhai a récemment lancé une campagne de financement invitant les gens à se joindre à Darius dans le cadre de sa mission PAW-some visant à sauver le plus d’animaux de compagnie cet été. Il s’est fixé comme objectif de visiter près de cinq États américains pour faire du bénévolat dans différents centres d’hébergement.

« Il me motive et m’inspire tous les jours. C’est un jeune homme incroyable et je ferai tout ce que je peux pour l’aider dans son voyage. Je le soutiens à 100% dans sa cause et j’espère que vous vous joindrez à moi. Aucun don n’est trop petit », explique Dazhai Brown, 21 ans.