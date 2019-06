Washington va annoncer de nouvelles sanctions contre l’Iran

Les États-Unis s’apprêtent à annoncer de nouvelles sanctions «majeures» contre l’Iran. La tension croissante entre les deux pays, nourrie d’incidents et d’invectives guerrières, fait craindre un embrasement.

Téhéran et Washington ont beau répéter ne pas chercher la guerre, les déclarations belliqueuses et les incidents se multiplient, dont des attaques d’origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d’un drone américain par l’Iran dans la région du Golfe. Dimanche, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a fait état pour la première fois d’un incident impliquant un drone américain le 26 mai qui, selon une carte qu’il a publiée sur Twitter, serait resté au moins 20 minutes dans l’espace iranien et aurait reçu trois «avertissements».

Avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite, rival régional de l’Iran, et les Émirats arabes unis, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a jugé «enfantine» la carte publiée par M. Zarif. Après la destruction du drone, M. Trump a parlé d’une «énorme erreur» de l’Iran mais a dit avoir annulé in extremis des frappes contre des cibles iraniennes.

Les tensions ne cessent de monter depuis le retrait américain en mai 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l’Iran, privant ce pays des bénéfices économiques qu’il escomptait de ce pacte. Elles se sont intensifiées avec des attaques contre des pétroliers dans la région du Golfe en mai et en juin, imputées par Washington à Téhéran qui a démenti.

De nouvelles mesures de rétorsion contre l’Iran ont été annoncées par Donald Trump samedi. «Nous mettons en place des sanctions supplémentaires majeures contre l’Iran lundi», avait-il tweeté. «L’Iran ne peut pas avoir d’armes nucléaires!».

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that…..

