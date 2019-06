Canicule : Peut-on briser la vitre d’une voiture pour sauver un chien ?

Lors des fortes chaleurs, que faire si vous voyez un animal enfermé dans une voiture ? Est-ce légal de briser la vitre du véhicule pour le sortir de cette fournaise et lui sauver la vie ? Oui mais il faut néanmoins veiller à respecter quelques dispositions.

Malgré les nombreuses mises en garde, certains propriétaires continuent à laisser leur chien enfermé dans la voiture alors que le thermomètre dépasse les 30°. Ils estiment sans doute que leur absence ne durera que quelques minutes et qu’en leur mettant un peu d’eau ou en laissant une fenêtre entrouverte, cela suffira. Et pourtant, chaque année, des animaux succombent à cause de l’ignorance et de l’insouciance de leur maître.

La température peut rapidement atteindre 50°

L’été dernier, sur le parking d’un hôpital brugeois, des passants avaient appelé la police après avoir constaté que trois chiens étaient enfermés depuis de longues heures dans une voiture. Des policiers étaient intervenus mais un chien était déjà mort et un autre a succombé quelques heures plus tard.

L’an passé, l’association Gaia a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre le phénomène. « En plein soleil, la température dans une voiture peut en effet rapidement grimper jusqu’à plus de 50°C. Autant dire qu’une simple fenêtre entrouverte n’y change pas grand-chose. En outre, les chiens (et les chats) ont un mécanisme de régulation de leur température corporelle plus lent que l’homme : ils ne transpirent que des coussinets et du museau », explique Gaia.

Peux-t-on briser la vitre d’une véhicule ?

Concrètement, que pouvez-vous faire si vous assistez à une telle scène ? Est-ce légal de briser une vitre pour sauver un chien enfermé dans une voiture en plein soleil ? Gaia invite les témoins à ne pas attendre. L’association conseille de d’abord tenter de retrouver le propriétaire du véhicule et d’ensuite appeler la police via le 101. « La loi belge prévoit des sanctions pénales en cas de négligence et de maltraitance animale, et à ce titre, la police se doit d’agir », indique Gaia.

L’association conseille de dire explicitement à la police que vous n’hésiterez à briser la vitre si des policiers n’interviennent pas rapidement. Enfin, en cas de bris de vitre, Gaia explique qu’il faut indiquer lors du procès-verbal que vous n’aviez aucune autre option pour venir en secours d’un animal en danger.

En prenant ces précautions, vous ne devriez pas être inquiété par la police pour avoir brisé la vitre d’un véhicule ce qui, en dehors d’un cas de force majeure, pourrait être considéré comme « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ».

« Une fois l’animal mis hors de danger, à l’ombre, donnez-lui immédiatement à boire, et rafraîchissez-le avec de l’eau (jamais de glace !) au niveau du ventre et des pattes. Amenez-le ensuite chez le vétérinaire le plus proche », conclut Gaia.