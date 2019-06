La STIB renforce et adapte son réseau pour le Tour de France

La Stib a détaillé lundi les adaptations de son réseau au Grand Départ du Tour de France, qui sera donné depuis la capitale belge le week-end des 6 et 7 juillet. Celui-ci sera largement renforcé pour faciliter les déplacements des Bruxellois et des visiteurs, mais aussi adapté en surface en fonction de l’itinéraire des coureurs cyclistes.

La fréquence des métros sera renforcée sur les lignes 1 et 5 ainsi que sur la ligne 6 desservant le plateau du Heysel, qui accueillera l’arrivée des deux étapes de samedi et dimanche. Celle des trams qui longent le parcours (7, 8, 9, 19, 25, 39-44, 51, 62, 81, 82, 92 et 93) également, à commencer par le tram 3 qui passera toutes les 4 minutes afin de relier le centre-ville au plateau du Heysel.

Au niveau des bus, la ligne 53 sera déviée via le Parking de dissuasion C et aura des fréquences renforcées. Elle permettra de relier l’arrêt de trams De Wand ainsi que la station de métro Roi Baudouin.

Les lignes de bus de l’Est et du Nord de la ville seront particulièrement touchées. Samedi matin, 21 seront affectées et 86 ne seront pas exploitées. Dimanche, une vingtaine de lignes de bus seront encore perturbées. Les ligne 72 et 27 ne seront pas exploitées jusqu’en fin de journée.

Déviations

Des perturbations sont prévues dès le 4 juillet. Des déviations, parfois importantes, seront mises en place. Ainsi, avec la présentation des équipes dans le centre-ville le 4 juillet, 10 lignes de bus (29, 38, 47, 53, 63, 65, 66, 71, 86 et 88) ainsi que sur 2 lignes de tram (92 et 93) seront déviées et limitées, essentiellement durant l’après-midi.

Les préparatifs techniques sur la place des Palais et sur l’avenue du parc Royal à Laeken le vendredi 5 juillet auront un impact sur 7 lignes de bus (27, 38, 53, 54, 71, 95 et N11) qui seront déviées ou limitées toute la journée.

Toutes les informations sur les renforts et perturbations liés au Tour de France (dont des plans du réseau adapté) sont disponibles sur le site internet de la STIB. Différents moyens seront déployés pour informer les voyageurs. Du personnel sera dédié à cette fin. Des informations en temps réel seront notamment diffusées sur les réseaux sociaux ou les afficheurs de temps d’attente. Il est cependant conseillé de prévoir son itinéraire à l’avance et de privilégier les métros et trams.