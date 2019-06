WTA Majorque – L’Américaine Sofia Kenin décroche son deuxième titre à 20 ans

L’Américaine Sofia Kenin (WTA 30), 20 ans, tête de série numéro sept, a remporté dimanche le tournoi WTA de Majorque, joué sur gazon et doté de 250.000 dollars, après avoir sauvé trois balles de match en finale contre la Suissesse Belinda Bencic (WTA 13), tête de série numéro trois. Elle a battu cette dernière en trois sets 6-7 (7/2), 7-6 (7/5), 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 42 minutes. Il s’agit du deuxième titre de sa carrière, après celui conquis à Hobart, en Australie, au mois de janvier, et son premier trophée décroché sur herbe. Sur le gazon de Santa Ponça, aux Baléares (Espagne), Kenin a montré une belle force morale: elle était au bord du gouffre, menée 5-4 dans la deuxième manche. Mais elle a tenu bon pour prendre le service de son adversaire et remporter le set.

A l’inverse, Bencic n’a jamais réussi à tenir ses nerfs, fondant en larmes lors d’une première manche crispante avant de multiplier les erreurs et les prises de bec avec l’arbitre de chaise.

Dans l’ultime manche, les deux joueuses ont été au coude-à-coude jusqu’à 4-4, et c’est Kenin qui a été la plus solide pour s’imposer sur un ultime retour de Bencic expédié dans le filet.

Au total Kenin n’a marqué que trois petits points de plus que son adversaire, laquelle avait sorti Angelique Kerber (WTA 6), tête de série numéro un, samedi en demis. La Suissesse pointera à la 13e place mondiale lundi.

Kenin boucle de son côté une semaine à succès où elle a notamment écarté de sa route Elise Mertens (WTA 21), tête de série numéro quatre, Anastasija Sevatsova (WTA 12), tête de série numéro deux, et Bencic.

