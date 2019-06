Tensions dans le Golfe – Pompeo se rend en Arabie saoudite et aux Emirats pour évoquer la crise avec l’Iran

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a indiqué dimanche qu’il se rendait en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis pour évoquer la crise avec l’Iran, après un nouvel accès de fièvre entre Washington et Téhéran. « Nous allons parler de la manière de nous assurer que nous sommes tous sur la même ligne ainsi que de la manière de mettre en place une coalition mondiale » sur l’Iran, a-t-il déclaré à des journalistes peu avant de quitter Washington.

M. Pompeo a précisé qu’il se rendrait dans les deux pays, « de grands alliés dans le défi que représente l’Iran », sur son chemin vers l’Inde, où il entame une visite mardi.

La crise a éclaté lorsque l’Iran a abattu jeudi un drone militaire américain, affirmant que l’appareil avait violé son espace aérien.

Les Etats-Unis assurent qu’il a été abattu dans l’espace aérien international et le président américain Donald Trump a dit avoir annulé in extremis des frappes de représailles contre des cibles iraniennes, prévues vendredi.

Avant de partir, Mike Pompeo a aussi qualifié d' »enfantine » une carte présentée par Téhéran, censée montrer une violation de l’espace iranien par un drone espion américain en mai.

« Vous avez vu cette carte enfantine que le ministre des Affaires étrangères (Mohammad Javad) Zarif a montrée et qui contraste avec l’excellence et le professionnalisme de l’armée et des services de renseignement américains », a-t-il lancé.

Selon M. Pompeo, la carte iranienne « ne devrait laisser aucun doute chez personne au sujet de l’endroit où cet appareil non armé se trouvait: il volait dans l’espace aérien international ».

M. Zarif a publié une carte de ce qu’il présente comme le relevé d’itinéraire d’un drone américain « MQ9 », qui serait resté dans l’espace iranien au moins 20 minutes en mai et aurait reçu trois « avertissements » des forces iraniennes.

Le secrétaire d’Etat américain a réitéré l’offre de dialogue de M. Trump pour améliorer les relations avec l’Iran, soupçonné de vouloir se doter de l’arme nucléaire.

« Nous sommes prêts à négocier sans conditions préalables. Ils savent où nous trouver », a-t-il dit.

« Et je suis confiant dans le fait qu’au moment même où ils seront prêts à vraiment nous parler, nous pourrons commencer cette conversation », a-t-il ajouté. « J’ai hâte que ce jour arrive. »

Dimanche, un ancien conseiller militaire américain a averti que les tensions « pourraient devenir incontrôlables ».

« Ma plus grande inquiétude, c’est que le président ne soit en train de perdre sa marge de manoeuvre, qu’il n’ait plus d’options (…), et que les choses deviennent incontrôlables », a dit Mike Mullen sur la chaîne ABC.

« La dernière chose au monde dont nous ayons besoin, c’est d’une guerre avec l’Iran », a-t-il ajouté.

