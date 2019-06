Jupiler Pro League – Club Bruges démarre sa préparation par une large victoire à Heist

Pour sa première en tant que coach du Club Bruges, Philippe Clement a débuté par une large victoire (1-9) au FC Heist, un club de 2e provinciale de Flandre Occidentale. Au repos, les Blauw & Zwart menaient 0-3 grâce à Van Den Keybus (6e), Danjuma (21e) et Appiah (25e). Après la pause, De Ketelaere (51e, 60e), Schoonbaert (75e), Ngonge (83e) et Vossen (84e, 89e) ont alourdi l’addition. Bragard (69e) a inscrit sur penalty l’unique but heistois.

Plus tôt dans la journée, le Club Bruges a annoncé qu’il prolongeait sa collaboration avec Macron jusqu’en 2024. Le précédent contrat courait jusqu’en 2021. L’équipementier italien fournit le Club depuis 2017.

Source: Belga