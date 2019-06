Jeux Européens: carton plein pour l’équipe belge d’acrogym, en or dans le concours général

Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen ont signé un trois sur trois. L’équipe féminine de gymnastique acrobatique, déjà en or dans l’exercice dynamique et en argent dans le statique samedi, a remporté le concours général, dimanche à Minsk lors des Jeux Européens. Nos trois représentantes sont montées sur la plus haute marche du podium grâce à une note de 29.960. Le Portugal (29.110) et la Biélorussie (29.060) complètent le top-3.

C’est déjà la quatrième médaille du Team Belgium lors de ces seconds Jeux Européens, dont trois pour la seule acrogym, une discipline non-olympique. La quatrième a été remportée par le judoka Jorre Verstraeten samedi en moins de 60 kg. Matthias Casse, engagé en finale des moins de 81 kg en fin d’après-midi, en apportera une cinquième. L’issue de son combat contre le Bulgare Ivaylo Ivanov décidera la nature du métal.

Source: Belga