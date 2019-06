Hockey Pro League – La Nouvelle-Zélande battue à Londres, les Red Panthers sont 5es au classement final

Après leur courte défaite 1-2 devant l’Argentine, dimanche à Anvers dans leur dernier match de Pro League, les Red Panthers étaient en attente du résultat du dernier match à suivre entre les Britanniques et les Néo-Zélandaises, qui les suivaient à trois points, pour connaître leur classement final. La défaite 2-0 des Océaniennes à Londres a donc confirmé la 5e place finale de la Belgique dans cette première édition de la Pro League, un résultat inespéré pour les joueuses de Niels Thijssen, classée au 13e rang mondial seulement. « Depuis deux ans nous ne cessons de dire que nous voulons monter au ‘ranking’ mondial et qu’à terme nous voulons intégrer le top 10. L’équipe se sentait capable de faire beaucoup mieux que son classement actuel et elle a profité de cette opportunité en Pro League pour réaliser de belles performances. Quand on voit que l’on laisse la Chine, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis derrière nous et que l’on s’impose à deux reprises contre l’Australie, 3e mondiale, je crois que l’on a démontré en l’espace de cinq mois que l’on vaut bien mieux que ce 13e rang mondial », s’est félicité Thijssen, confiant pour l’avenir.

Le coach néerlandais a libéré ses joueuses pour trois semaines avant de reprendre le collier à la mi-juillet en vue de l’Euro d’Anvers (16-30 août).

Source: Belga