Grave accident de la circulation à Tournai

Un grave accident de la route s’est produit dimanche matin à la sortie de Tournai. Les services de secours sont sur place. Une opération de désincarcération était toujours en cours à 06h45.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 06h15, qu’un grave accident de la circulation s’était produit le long de la chaussée de Bruxelles, à Tournai, un axe fort fréquenté. L’accident s’est déroulé à proximité du rond-point faisant face au garage Opel.

Quatre ambulances, un Smur, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. On sait qu’une personne a été éjectée d’une voiture et que trois autres sont bloquées dans le véhicule accidenté. La désincarcération des blessés est en cours. On ignore pour l’instant les causes de cet accident et s’il y a des victimes.

Source: Belga