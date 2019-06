Euro U21 (m) – Yari Verschaeren: « C’était mon plus beau but »

Yari Verschaeren est devenu samedi soir le plus jeune buteur du championnat européen de football des moins de 21 ans, lors du match contre l’Italie que les Belges ont néanmoins perdu (3-1). « C’était mon plus beau but », a déclaré le joueur de 17 ans. « Je suis très fier de mon but », a-t-il indiqué après la rencontre. « Nous avions déjà été éliminés et avons aussi perdu le match, il ne sera donc certainement pas inscrit dans les livres d’histoires, mais je le trouve beau. »

« J’ai aussi appris que je suis le plus jeune buteur d’un championnat européen espoirs. C’est une statistique que je vais pouvoir ressortir », a-t-il glissé.

Source: Belga