Décastar Talence: Nafi Thiam remporte l’heptathlon et se qualifie pour les JO de Tokyo

Malgré une blessure au coude qui l’a handicapée dans le lancer du javelot, Nafissatou Thiam a remporté l’heptathlon du meeting Décastar de Talence disputé samedi et dimanche dans le sud de la France. La championne, olympique, du monde et d’Europe a réalisé le total de 6.819 points. Elle a ainsi réalisé la meilleure performance mondiale de l’année et décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo (6.420 pts). Dans les marques de son record de Belgique (7.013) et d’Europe de la Suédoise Karolina Klüft (7.032 depuis 2007), Thiam a perdu toutes ses chances en ne réalisant que 47m25 au javelot. Sa performance totale, marquée par un record du monde du saut en hauteur lors d’un heptathlon (2m02) et d’un record de Belgique du saut en longueur (6m67), est supérieure à ses deux résultats réalisés en 2018: 6.806 lors de sa victoire en mai à Götzis et 6.816 à l’Euro victorieux en août à Berlin.

Ses 6.819 points effacent les 6.813 points réalisés par sa grande rivale la Britannique Katarina Johnson-Thompson lors de sa victoire le mois dernier à Götzis.

Source: Belga