Décastar Talence – Nafi Thiam après sa victoire: « Heureuse et triste à la fois »

Nafi Thiam est repartie avec un double sentiment après sa victoire dans l’heptathlon du meeting Décastar de Talence, dimanche dans le sud de la France. Elle a totalisé 6.819 points, soit la meilleure performance de mondiale de l’année et le deuxième meilleur score de sa carrière derrière son record national 7.013 à Götzis en mai 2017. Le lancer du javelot s’est mal passé à cause d’une blessure au coude droit. Du coup, le record d’Europe de l’heptathlon de la Suédoise Carolina Klüft (7.032 depuis 2007) qui semblait à sa portée s’est envolé. « Je suis heureuse et triste à la fois » a été la première réaction de Thiam après son heptathlon. « C’était un très bon heptathlon et il est clair que je suis déjà en bonne forme, mais il y a quand même eu la faute au lancer du javelot. Plus que les points que j’ai manqués, je souffre du coude. Cela m’inquiète un peu. J’ai consulté le médecin au préalable et il m’a donné le feu vert, mais je dois admettre que je ne peux plus bouger mon coude. Alors on sait que c’est sérieux. »

Si on met de côté la douleur au coude, Thiam a engrangé beaucoup de confiance en Talence. « Toutes les disciplines étaient aussi bien physiquement que techniquement fortes. C’est bon signe. Il y a seulement mon lancer du javelot que je ne peux pas vraiment juger à cause de cette blessure. J’ai réalisé trois records personnels et aussi sur les haies et le 200 mètres mon rythme a été très bon, mais malheureusement il y avait un fort vent de face ».

La championne olympique, du monde et d’Europe est malgré tout déçue. « J’essaie de rester positive, il le faut après 2m02 au saut en hauteur et un record belge au saut en longueur, mais j’ai dû me battre pour revenir au niveau après ma blessure et ce n’est pas ainsi que j’imaginais mon retour. On veut finir un tel test avec un bon sentiment, mais je ne suis pas vraiment ici avec le sourire. »

Source: Belga