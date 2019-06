ATP Queen’s – Retour gagnant de Andy Murray en double

Andy Murray, associé à l’Espagnol Feliciano Lopez, vainqueur aussi en simple, a signé un retour remarqué en remportant le double du tournoi sur gazon du Queen’s, épreuve ATP 500 dotée de 2.081.830 euros. Ils ont battu le duo Rajeev Ram et Joe Salisbury, 7-6 (8/6), 5-7, 10/5, en finale, dimanche à Londres. L’Ecossais, âgé de 32 ans et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, avait effectué son retour jeudi lors du premier tour du double après six mois d’absence à la suite d’une opération à une hanche.

Murray, ancien N.1 mondial, n’a pas encore fixé de date pour un retour en simple. Il sera, en revanche, bien présent à Wimbledon, qu’il disputera en double, associé au Français Pierre-Hugues Herbert.

Un peu plus tôt, Lopez (37 ans) avait remporté la finale du simple, grâce à une victoire sur le Français Gilles Simon.

Source: Belga