Une femme arrêtée après s’être précipitée dans le cockpit d’un avion et avoir menacé de tuer tous les passagers

Les jets de la Royal Air Force (RAF) ont dû intervenir pour intercepter l’avion qui partait du Royaume-Uni pour la Turquie.

Les jets de la RAF sont intervenus après avoir appris la présence d’un « passager extrêmement perturbateur » sur un vol commercial entre Stansted (Royaume-Uni) et Dalaman (Turquie).

Samedi soir, une femme a perturbé le vol en « se précipitant dans le cockpit » et en menaçant de frapper et de tuer les passagers. Le jets de la Royal Air Force ont accompagné l’avion qui a donc dû faire demi-tour peu après le décollage.

Six personnes ont immobilisé la jeune femme de 25 ans, le temps que l’avion rentre à Londres.

« J’étais terrifiée », raconte une jeune passagère au tabloïd The Sun. « Elle a continué à crier qu’elle allait nous tuer. Il n’y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas t’échapper. »

Avec le passage des avions à réaction, les appels aux services d’urgence ont explosé dans la soirée. En effet, les riverains entendant le bang sonique des jets ont cru entendre une explosion. Des dizaines d’appels affolés ont donc immergé vers le 911.

La jeune femme a été arrêtée par le police à l’atterrissage pour suspicion d’agression et mise en danger d’un avion. Elle est actuellement en détention.

TWEET 1/2

So I get on a plane to turkey after being in the air for 45 mins some drunk lady (may be on drugs too) attacks the cabin crew and then tried to open the airplane door!! 6 people are holding her down, she’s screaming biting people and now she’s in a seat being held down

— Amiy Varol (@AmiyVarol) 22 juin 2019