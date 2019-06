Un crowdfunding pour soutenir un cycliste qui a renversé une femme inattentive atteint les 50.000€

La collecte de fonds a atteint les 45.000 £ (50.000 €), soit deux fois plus que la somme initialement espérée par l’auteur du crowdfunding.

Robert Hazeldean a vu sa vie changer en juillet 2015 lorsqu’il a eu un accident non loin du London Bridge avec une professeure de yoga prénommée Gemma Brushett. Sur son vélo, l’Anglais est en effet rentré en collision avec la femme de 28 ans alors que cette dernière traversait la route en regardant son smartphone. Malgré ses appels et ses coups de klaxons alors que le feu était vert, Robert Hazeldean n’a pas pu éviter la collision.

Blessée, Gemma Brushett a décidé de porter plainte contre le cycliste. Et alors que le juge a décidé que les deux protagonistes étaient coupables au même niveau, il a tout de même condamné Robert Hazeldean à payer une compensation financière à sa victime. « Les cyclistes doivent toujours s’attendre à ce que les gens se comportent de manière inattendue. M. Hazeldean a conduit à un niveau inférieur à celui attendu d’un cycliste raisonnablement compétent », a justifié le juge.

I can’t stand by and do nothing, either as a fellow cyclist or a friend. I’ve started a crowdfunder on @gofundme to cover some of his costs: https://t.co/5ozSV7TE5c

C’est une amie de Robert qui, choquée par ce jugement, a lancé la collecte de fonds pour couvrir les 21.300 £ que l’accusé doit payer à sa victime. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce crowdfunding a connu un véritable succès. En quelques jours, ce sont plus de 45.000 £ qui ont été donnés par environ 3.000 donateurs. Un « véritable soulagement » pour Robert Hazeldean qui se dit « incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui ont fait un don ».

I am overwhelmed by the response to @BrittLoveBike's crowdfunder. It's incredible how many of you have given your own money to help a complete stranger. This will already cover the compensation claim, due in less than 14 days – a huge weight off my mind. Thank you all so much.

— Robert Hazeldean (@RobHazeldean) June 21, 2019