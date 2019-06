Siesta : le bonheur à la cime des arbres dans la ville de Bruxelles

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

Mami Kitagawa sait où se niche le bonheur, c’est perché·e tout en haut de Bruxelles ! Son projet « Siesta » veut reconnecter les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale à la nature, grâce à une parenthèse aérienne au sommet des arbres.

Mami, qui es-tu?

Un écureuil, parce que je grimpe aux arbres dès que je peux. Une rêveuse, parce que je poursuis mes rêves. Et également une éducatrice et artiste de cirque spécialisée en aérien et dans les arbres.

Quel est ton rêve?

Il y a un beau grand platane à la Porte de Hal. Je rêve d’y suspendre des hamacs et chaises et de vous inviter à vous installer et passer un après-midi tranquille. Je rêve aussi de créer un espace magique semblable dans différents parcs de Bruxelles. Vous pourrez voir la ville avec les yeux des oiseaux et des écureuils au travers des feuilles et les ramilles.

Comment grimper sur un arbre?

Cela se fait avec une corde et un baudrier. Le moment où l’on décolle du sol est le plus difficile. Mais après, tout devient facile!

Between the Rain #1 Posted by Mami on Saturday, May 25, 2019

Comment réaliser ce rêve?

Je voudrais rencontrer les organisateurs des festivals et associations qui souhaitent réaliser ensemble cet oasis éphémère dans la ville.

Comment votre projet peut-il améliorer la qualité de vie des Bruxellois ?

Vous sentez-vous étouffé·e par la manque de nature à Bruxelles ? Moi, oui. J’ai souvent voulu quitter Bruxelles pour la campagne pour me reconnecter avec la nature.

Mais savez-vous aussi qu’il y a de nombreux espaces verts dans notre ville? Avez-vous déjà été au Parc Duden, Parc Josaphat ou Bois du Laerbeek par exemple? Je les ai découverts et explorés et il m’en reste encore beaucoup d’autres à découvrir !

J’aimerais créer la connexion avec la nature et des moments de bonheur tous ensemble… à la cime des arbres !