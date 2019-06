Une maison inhabitable après un incendie à Dottignies

Un incendie s’est déclaré samedi matin dans une habitation de la région de Mouscron. Les dégâts sont conséquents et les occupants devront être relogés. On ne déplore aucun blessé. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 04h00 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison implantée au n°124 de l’avenue de la Délivrance à Dottignies, dans l’entité de Mouscron.

Venant des casernes de Tournai et d’Estaimpuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l’arrivée des pompiers, une maison mitoyenne à trois façades était en feu.

« L’incendie s’est déclaré dans une annexe située à l’arrière de l’habitation. On ignore l’origine du feu. A notre arrivée, le couple et leurs enfants, des adolescents et jeunes adultes, avaient pu quitter les lieux. Il n’y a donc aucun blessé. Le rez-de-chaussée a subi de très importants dégâts. Le premier étage et le grenier ont été touchés par les fumées. La maison est inhabitable », indiquait vers 06h30 le capitaine Mathieu Delneste qui a dirigé l’intervention.

Dans un premier temps, les sinistrés ont été relogés dans leur famille.

Source: Belga