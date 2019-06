Meurtre de Kitty Van Nieuwenhuysen – La libération de l’un des meurtriers suscite l’incompréhension des policiers

Le retrait du bracelet électronique de Nourredine Cheikhni, l’un des meurtriers de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen, provoque beaucoup d’émotion et surtout l’incompréhension au sein des policiers, indique samedi Carlo Medo, président du NSPV-SNPS, syndicat national du personnel de police et de sécurité. Ce dernier décidera dans les prochains jours si des manifestations éventuelles seront organisées. Le tribunal d’application des peines de Liège a décidé vendredi de retirer son bracelet électronique à Nourredine Cheikhni (41 ans). L’homme a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre pour faciliter le vol de Kitty Van Nieuwenhuysen, commis en 2007. Après 10 ans derrière les barreaux, il est le premier des trois meurtriers à être libéré.

« Kitty est un symbole pour chaque agent au service de la société », réagit Carlo Medo. Les syndicats policiers demandent depuis de nombreuses années que la violence sur les agents de police soit plus fermement réprimée. « La réglementation existe mais la jurisprudence ne suit pas assez », estime-t-il. « Et cela ne s’applique pas qu’aux policiers mais aussi par exemple aux chauffeurs de bus ou aux enseignants, à tous les représentants de la fonction publique. »

Des manifestations avaient été organisées par les syndicats en septembre de l’année dernière, après la décision du tribunal d’application des peines de placer Nourredine Cheikhni sous surveillance électronique.

Source: Belga