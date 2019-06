Kirsten Flipkens en finale du double à Majorque

Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson, têtes de série N.2, se sont qualifiées pour la finale du double dames au tournoi WTA de Majorque, tournoi sur gazon doté de 250.000 dollars, samedi en Espagne. Elles se sont imposées 6-3, 2-6 et 15/13 face à la Japonaise Shuko Aoyama et la Serbe Aleksandra Krunic, têtes de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes. Flipkens et Larsson affronteront en finale les Espagnoles Maria Jose Martinez Sanchez et Sara Sorribes Tormo, têtes de série N.3.

C’est la 11e fois que Kirsten Flipkens se retrouve en finale du double sur le circuit WTA. Elle a remporté quatre titres en double, dont deux avec Johanna Larsson (Séoul en 2016 et Linz en 2018), avec qui elle a atteint les demi-finales de Roland-Garros.

Elise Mertens, associée à la Chinoise Zhang Shuai, avait été éliminée jeudi en quarts de finale par la Suissesse Belinda Bencic et la Slovaque Viktoria Kuzmova.

Source: Belga