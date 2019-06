Jupiler Pro League – Première sortie réussie pour Anderlecht et Simon Davies face au RWDM

Le Sporting d’Anderlecht a remporté son premier match amical de la saison samedi après-midi en s’imposant 0-1 dans un derby bruxellois face au RWDM (D1 Amateurs) au stade Edmond Machtens. Un succès qui permet au nouveau coach des Mauves Simon Davies de démarrer son aventure en Belgique avec le moral. Vincent Kompany attendu par un rôle d’entraîneur-joueur est encore en vacances et n’était pas présent. Plusieurs cadres de l’équipe étaient en revanche sur la pelouse pour ce premier match de la saison. Antonio Milic, Sven Kums, Pieter Gerkens, Ivan Santini et Adrien Trebel ont notamment débuté la rencontre.

Ce dernier est d’ailleurs à l’origine du seul but du match. Le médian français a réalisé un joli geste sur le côté gauche du rectangle molenbeekois avant de servir en retrait Pieter Gerkens pour le but du 0-1 (7e). En deuxième période, Simon Davies a principalement fait jouer des jeunes.

D’autres équipes professionnelles belges étaient engagées en amical ce samedi. La Gantoise a battu Zelzate (D3 Am.) 0-4 alors que le KV Courtrai a vaincu le KSV Courtrai (Prov.) 4-1. Lokeren (D1B) s’est lui imposé 2-4 contre Hamme (D2 Am.) tandis que le FC Malines (D1B) s’est fait plaisir face à Katelijne (Prov.) 0-10.

Enfin, on notera aussi la défaite de Alost (D2 Am.) 1-3 contre l’AZ Alkmaar (D1 néerlandaise).

Source: Belga