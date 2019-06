Jeux Européens – Pour Taeymans et Georgery, le bronze de Verstraeten est le fruit d’un travail de fond

Frédéric Georgery, entraîneur de Jorre Verstraeten, et Cédric Taymans, directeur sportif de la Fédération francophone belge de judo (FFBJ), se sont félicités du travail accompli par le judoka après sa médaille de bronze décrochée en moins de 60 kg à l’Euro lors des Jeux Européens, samedi à Minsk « Cette performance ne me surprend pas », a d’emblée dit son entraîneur. « Jorre est en pleine progression. Il a prouvé qu’il était capable de tout. Il continue à évoluer et il reste du travail mais aujourd’hui, on peut lui dire bravo. »

Cela n’empêche que le Belge, à 21 ans à peine, reste un challenger dans sa catégorie. « Devant, certains sont plus costauds mais il ne lâche jamais rien. Il a réalisé de belles choses malgré un tirage pas réellement favorable », a ajouté Georgery après la victoire de son poulain contre le Français Walide Khyar, champion d’Europe 2016.

« Jorre est un talent », a lui souligné Cédric Taymans, impressionné par les qualités physiques du judoka. « On savait que ce jour allait venir, maintenant il faut continuer sa la même voie. »

« Il a aussi montré dans le premier combat, qui s’est terminé après 8:50, qu’il avait désormais davantage confiance en lui. En étant présent sur un grand championnat et en prenant la mesure de plusieurs des meilleurs de sa catégorie, c’est là qu’on voit qu’il a évolué », a ponctué le directeur sportif de la FFBJ.

Source: Belga