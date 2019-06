Euro U21 (m) – La Belgique, éliminée, boucle sa compétition face à l’Italie pour l’honneur

La Belgique livrera sa 3e et dernière rencontre de l’Euro Espoirs de football 2019 contre l’Italie, samedi soir (21h00) à Reggio Emilia. Eliminés, les jeunes Diables joueront pour l’honneur face à des Italiens qui doivent absolument s’imposer afin de conserver l’espoir de rejoindre les demi-finales et d’ainsi se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Battus lors de leurs deux premières rencontres du groupe A, qu’ils auraient tout aussi bien pu gagner, face à la Pologne (3-2) et à l’Espagne (2-1), les hommes de Johan Walem conservaient un très mince espoir de poursuivre la compétition en cas de large succès sur l’Italie et de victoire de la Pologne au détriment de l’Espagne et pour autant que l’Angleterre ne soit pas éliminée.

Vendredi soir, les Anglais ont été éliminés après leur défaite contre la Roumanie (4-2) conjuguée à la victoire de la France sur la Croatie (1-0). Ce double résultat prive la Belgique de disputer un éventuel match de barrage pour la qualification olympique. Il aurait été joué entre les deux équipes classées deuxième de leur groupe mais qui n’auraient pas eu accès aux demi-finales, si l’Angleterre avait fait partie du dernier carré. Les Anglais ne sont pas reconnus par le CIO qui ne reconnaît que l’équipe de Grande-Bretagne et donc la 4e place qualificative pour les Jeux Olympiques aurait été attribuée à l’issue de ce barrage.

Source: Belga