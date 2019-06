Euro U21 (m) – Johan Walem effectue trois changements face à l’Italie

Les espoirs belges affrontent l’Italie samedi soir (à 21h00) avec trois nouveaux noms dans le onze de départ par rapport à l’équipe battue 2-1 par l’Espagne, mercredi Rocky Bushiri, Stéphane Omeonga et Alexis Saelemaekers seront dans l’équipe dans ce 3e et dernier match du groupe A de l’Euro. Les Belkges sont d’ores et déjà éliminés.

A l’arrière, l’entraîneur Johan Walem a été contraint de changer en raison de la suspension de Wout Faes. Il sera remplacé par Rocky Bushiri qui jouera ses premières minutes dans cet Euro. Au milieu de terrain, Orel Mangala quitte l’équipe au détriment de Stéphane Omeonga, qui a déjà été salué par Walem lors de la conférence de presse de vendredi et sera également en action pour la première fois. A l’aile droite, Isaac Mbenza perd sa place aux dépens d’Alexis Saelemaekers. Dodi Lukebakio, qui s’est entraîné individuellement vendredi, est bien titulaire.

Les espoirs belges jouent pour l’honneur contre l’Italie, après leurs défaites face à la Pologne (3-2) et à l’Espagne (2-1.

L’équipe belge alignée :

De Wolf – Cools, Bornauw, Cobbaut, Bushiri – Omeonga, Heynen, Bastien – Saelemaekers, Schrijvers, Lukebakio

