Décastar de Talence – Van der Plaetsen, 3e après la 1re journée du décathlon, à 22 points des minima de Doha

Thomas Van der Plaetsen occupe la troisième place à l’issue de la première journée du décathlon du meeting Décastar de Talence, samedi en France. Avec 4.071 points, il compte 22 points de retard sur le schéma fixé pour réaliser les minimas requis (8.200 pts) pour être qualifié aux championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre). Il pointe aussi à 154 points de son record personnel (8.332 pts) et à 172 points de la limite olympique (8.350 pts).

Après 11.35 au 100 mètres (9e, 784 pts), 7m50 au saut en longueur (+0,2 m/s) (4e, 935 pts) et 13m45 au poids (8e, 695 pts), Van der Plaetsen a commencé la quatrième épreuve, le saut en hauteur, en cinquième position. Il a réussi 2m04, bon pour une quatrième place (840 pts). L’athlète de Deinze est toutefois resté bien en-dessous de son record personnel (2m17 depuis 2011). Il a ainsi laissé filer beaucoup de points.

Dans le 400 mètres qui bouclait la première journée, Van der Plaetsen a signé le chrono de 49.95 secondes (817 pts), ce qui lui a valu la septième place. Il est resté 32 centièmes au-dessus du temps de son meilleur décathlon en 2016.

Le Canadien Pierce Lapage a terminé la première journée en tête avec 4.558 points, l’Américain Zach Ziemek est deuxième avec 4.305 points. Van der Plaetsen suit en troisième position.

Benjamin Hougardy (SMAC) occupe une belle 4e place et totalise 4.054 points. Le Namurois de 23 ans a terminé sa première journée avec 11.13 au 100m, 7m12 à la longueur, 2m07 à la hauteur et 49.14 au 400 mètres, soit quatre records personnels, plus 12m83 au poids (PB 13m27). Il est connu pour avoir une deuxième journée moins bonne. Son record personnel est de 7.366 points (depuis 2015).

Source: Belga