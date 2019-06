Challenger de Brastislava – Sander Gille et Joran Vliegen remportent la finale du double

Sander Gille (ATP 89 en double), 28 ans, et Joran Vliegen (ATP 63), 25 ans, ont remporté le double messieurs du tournoi de tennis Challenger de Bratislava, samedi en Slovaquie. Ils ont remporté respectivement leurs 14e et 13e titres sur le circuit Challenger sur la terre battue de ce tournoi doté de 69.280 euros. Il s’agit de leur 13e titre ensemble, le premier en 2019. Gille a aussi gagné le titre à Brescia en 2017 avec le Néerlandais Sander Arends. En finale, nos compatriotes, 3e tête de série, n’ont mis que 63 minutes et deux manches, gagnées 6-2 et 7-5, pour se défaire des Slovaques Lukas Klein et Alex Molcan.

Source: Belga