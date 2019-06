CAN 2019 – Bon départ pour le Nigeria, vainqueur contre le Burundi

Le Nigeria a battu le Burundi 1-0, samedi à Alexandrie, lors de son entrée en lice dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui se déroule en Égypte. Les ‘Super Eagles’ sont en tête de leur poule avec trois points alors que la Guinée et Madagascar entrent en lice à 22h. Les Nigerians ont peiné à trouver la faille face à un Burundi qui a montré du répondant. Le but de la victoire est finalement tombé à la 77e minute des pieds d’Odion Ighalo, servi par une passe géniale du talon d’Ola Aina.

L’attaquant de Charleroi Victor Osimhen est resté sur le banc tout comme l’ancien Eupenois et Anderlechtois Henry Onyekuru et l’ancien Gantois Moses Simon. Wilfried Ndidi (ex-Genk) a en revanche disputé l’entièreté de la rencontre.

Source: Belga