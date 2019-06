ATP Queen’s – Une finale inattendue Gilles Simon – Feliciano Lopez

Le Français Gilles Simon (ATP 38) et l’Espagnol Feliciano Lopez (ATP 113) se sont qualifiés samedi pour la finale du tournoi de tennis ATP-500 du Queen’s, disputé sur herbe à Londres, et doté de 2.081.830 euros.

Simon a en effet écarté de sa route le Russe Daniil Medvedev (ATP 13), tête de série numéro quatre, en trois sets, 6-7 (4/7), 6-4, 6-3, pour s’offrir sa première finale de l’année.

Lopez a pour sa part éliminé le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21), tête de série numéro huit, 21 ans, également en trois sets, 6-7 (3/7), 6-3, 6-4.

Agé de 37 ans, Lopez, qui a reçu une wild card des organisateurs, déjà vainqueur de six tournois dans sa carrière, dont la dernière fois en 2017 au Queen’s, justement, a conclu à sa 5e balle de match en montant au filet sur sa mise en jeu.

Simon, 34 ans, compte lui quatorze titres à son palmarès. Il avait été sacré à Pune et Metz, l’an dernier.

Il grimpera dans le top-25 du classement ATP lundi.

Aucun Français n’a jamais remporté le Queen’s, traditionnel tournoi de préparation à Wimbledon, où Simon sera tête de série.

Mais Lopez mène 5-2 contre Simon aux confrontations directes, et 4-0 sur herbe.

Il n’a plus été battu par lui depuis 2014 au Masters 1000 de Shanghai.

Source: Belga