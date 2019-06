ATP Halle – David Goffin retrouvera le Top 20 à l’ATP s’il bat Federer en finale

David Goffin (ATP 33) a réalisé une belle opération en se qualifiant samedi au tournoi ATP 500 sur gazon de Halle pour sa première finale de l’année 2019. Sa victoire 7-6 (7/4), 6-3 contre l’Italien Matteo Berrettini (ATP 22) lui assure d’ores et déjà un chèque de 215.940 euros. Sur le plan sportif, une victoire contre Roger Federer (ATP 3), le Liégeois retrouvera carrément le Top 20 à l’ATP ! Retombé au 33e rang mondial après sa défaite au troisième tour à Roland Garros contre Rafael Nadal (ATP 2), David Goffin a pour l’heure déjà gagné 10 places au classement mondial avec ses quatre victoires consécutives en Allemagne. Et s’il venait à priver Roger Federer d’un dixième titre dans son jardin de Westphalie, le N.1 belge, 28 ans, gravira trois échelons supplémentaires pour venir se nicher au 20e rang, juste devant Matteo Berrettini.

Mais c’est surtout au niveau de son jeu que se situe sa plus grande satisfaction.

« Je me sens vraiment bien sur le court pour l’instant », a-t-il expliqué après sa demi-finale. « Mon service m’a une nouvelle fois bien aidé aujourd’hui. Je sers bien depuis le début de la semaine. Et je joue bien également. Je suis plus agressif. Je touche vraiment bien la balle. C’est super de jouer ma première finale d’un tournoi ATP 500 sur gazon (NdlR: il avait déjà atteint celle du tournoi ATP 250 de Rosmalen en 2015). Et de l’avoir fait avec la manière. Je suis très heureux. »

Source: Belga