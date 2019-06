Test : Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions – Un extension qui vaut le coup ?

Les fans de la saga Forza vont devoir s’y faire, cette année, il n’y aura pas de nouvel épisode de la saga. Néanmoins, Microsoft n’était pas venu les mains vides à l’E3. Il a présenté une nouvelle extension, disponible sous forme d’un DLC, pour Forza Horizon 4. L’annonce avait de quoi surprendre puisque Xbox s’est associé avec Lego pour créer Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions.

Il y a deux ans, Forza avait déjà collaboré avec Hot Wheels pour une étonnante et excellente extension. Avec Lego, la licence va encore un peu plus loin puisque cette fois, les véhicules comme les circuits sont réalisés avec des briques Lego. Disponible « gratuitement » pour les possesseurs de l’édition Ultimate, ce DLC est vendu à 20 € pour ceux qui ont la version normale.

Si cette nouvelle collaboration aura de quoi déstabiliser certains fans de Forza, le résultat est étonnant et réussi. Une fois l’extension lancée, on se retrouve propulsé dans la « Vallée Lego ». On y retrouve la petite ville de Brickchester, un circuit automobile, un aéroport ainsi que des endroits plus insolites comme le cimetière de dinosaures, la zone des bateaux pirates ou encore un désert dans lequel s’est crashé un OVNI.

Le joueur commence son aventure au volant d’une Mini Cooper S Rally de 1967 modélisée en Lego. Il faut ensuite remporter des défis en tout genre (et il y en a plus de 250) pour remporter des briques. Cela peut être en participant à la dizaine de courses, en passant le plus rapidement possible devant des radars ou encore en réalisant des défis plus spécifiques comme aller d’un point A à un point B en moins d’1 min 30 au volant de tel véhicule. Les briques récoltées permettent de construire sa maison Lego, de l’améliorer (avec un garage, une piscine ou un terrain de foot) mais aussi de débloquer deux autres voitures Lego : la Ferrari F40 et la McLaren Senna.

Cette extension combine l’expertise de Forza en matière de réalisation et de jeu de course en monde ouvert et l’humour des jeux Lego. LEGO Speed Champions apporte ainsi un vent de fraicheur sur la franchise Forza et réserve environ 10h de jeu. Au final, nous n’avons eu qu’un seul regret : constater qu’il n’y a que trois voitures modélisées en Lego. Néanmoins, il reste possible de piloter les centaines de véhicules de Forza Horizon 4 dans la vallée Lego.