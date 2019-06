Pharmacie naturelle : Faites pousser des plantes médicinales en fonction de vos besoins !

Que ce soit dans son jardin ou sur un balcon, chacun peut faire pousser des plantes médicinales en fonction de ses besoins. La pharmacie naturelle est à portée de tous!

Environ 28.000 espèces de plantes sont actuellement répertoriées comme ayant un usage médical. C’est dire le nombre de remèdes potentiels que la nature nous offre. Bien sûr, certaines ne se trouvent pas dans nos contrées tandis que d’autres sont très difficiles à cultiver.

Il est important de faire un inventaire de nos petits soucis de santé pour choisir quelles plantes feront partie de notre pharmacie naturelle. Votre enfant a de l’asthme? Vous souffrez d’insomnie ou de crises de migraines? Pas besoin d’être spécialiste en botanique. Certaines plantes simplement utilisées en infusion peuvent déjà nous soulager. En voici cinq faciles à cultiver et bien utiles contre les petits maux du quotidien. Sans compter qu’elles égayeront votre jardin! Attention, n’oubliez toutefois pas de demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien!

La mélisse (Melissa officinalis) contre le stress

D’une odeur citronnée que l’on peut comparer à celle de la verveine, la mélisse est connue pour ses vertus calmantes et relaxantes. Elle est très utile pour lutter contre l’anxiété et aide à l’endormissement. La plante est également efficace contre les problèmes digestifs. Trempez 10 g de feuilles fraîches dans 200 ml d’eau chaude et laissez infuser une dizaine de minutes. La mélisse apprécie les terres fertiles, fraîches et bien aérées. Il faut l’arroser fréquemment et l’exposer au soleil. Attention, c’est une plante vivace qui, comme la menthe, se multiplie très facilement.

L’hysope (Hyssopus officinalis) contre les bronchites

L’hysope protège le système respiratoire. Elle est reconnue pour ses effets contre la toux quinteuse et l’asthme. C’est un expectorant et un fluidifiant. Elle dégage une bonne odeur de menthe et d’eucalyptus. Préparez une infusion avec les sommités des fleurs fraîches ou avec des fleurs séchées. Versez-en une cuillère à café dans une grande tasse d’eau bouillante et laissez infuser durant dix minutes. L’hysope doit être exposée en plein soleil. Elle est facile à cultiver, ne nécessite pas d’amendement ni beaucoup d’arrosage.

Le souci (Calendula officinalis) contre les problèmes de peau

Il s’agit du remède souverain pour les petits problèmes cutanés. Que ce soit des inflammations, de l’eczéma, des coups de soleil, des contusions ou encore de petites blessures, cette belle fleur orangée fait des miracles. Si vous ne parvenez pas à réaliser une teinture mère, vous pouvez utiliser l’infusion refroidie du souci sur vos blessures à l’aide d’une compresse. Utilisé par voie interne, le souci soulage aussi les troubles digestifs, hépatiques et menstruels. Plongez alors de 1 g à 2 g de fleurs séchées dans 150 ml d’eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Plantez le souci au soleil ou à la mi-ombre dans une terre drainée.

L’échinacée (Echinacea purpurea) pour booster l’immunité

L’échinacée réveille et stimule le système immunitaire. Elle est efficace pour prévenir les infections des voies respiratoires. Il est donc très utile d’en consommer avant l’hiver. Mais elle peut aussi traiter une infection déclarée. Laissez infuser, pendant dix minutes, 1g de racines ou de plantes entières séchées, dans une tasse d’eau bouillante. Peu exigeante en termes d’entretien, l’échinacée réclame un sol bien drainé et une exposition ensoleillée.

La grande camomille (Tanacetum parthenium) contre les migraines

C’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le dit! La grande camomille est utile pour prévenir et soulager les crises de migraines. Prise en traitement de fond sur plusieurs mois, elle permet de réduire la fréquence et l’intensité des symptômes. Elle soulage également les règles douloureuses et les douleurs rhumatismales. Employez les feuilles et les fleurs pour la préparation de tisanes (le goût n’est toutefois pas très agréable). Vous pouvez également mâcher les feuilles pour soulager le mal de tête. D’une longévité brève, la grande camomille ne demande pas d’entretien. Elle doit être exposée au soleil dans un sol bien drainé.

Marie Bruyaux