Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Nefertete (réf. 15967)

Vous cherchez un magnifique Berger bien éduqué, très désireux d’apprendre, obéissant, qui tolère les chats et est sociable avec les autres chiens ? Je suis la candidate idéale ! Je suis joueuse, affectueuse, je suis réellement un amour dans tout ce que je fais. N’hésitez pas ! Vous aurez en moi la meilleure amie dont vous puissiez rêver !

Sexe Femelle Age 4 ans Race Malinois Taille 57 cm Pelage poils courts Poids 27 kg

Kiki (réf. 14384)

J’ai été abandonné sur un terrain de golf, avec une patte cassée. Pendant des semaines, j’ai attendu que mon maître revienne… Finalement, J’ai été amené au refuge, j’ai été opéré, soigné, cajolé. Car tout le monde dit de moi que je suis un trésor de gentillesse et d’affection et qu’on ne peut que craquer pour un chien si affectueux et reconnaissant. ! Pourtant… j’attends depuis un an et demi mon maître pour la vie …

Sexe Mâle Age 6,5 ans Race Bodeguero Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 12 kg

Nono (réf. 16116)

Bonjour, je m’appelle Nono ! Avec mes 4 frères et sœurs, nous avons été abandonnés dans un champ, sans pitié … Le seul tort que nous avons, c’est d’être nés ! Je suis un petit chien doux, sympathique et adorable. J’ai été sauvé, j’ai eu de la chance. Il ne me manque plus qu’une seule chose : MA famille !

Sexe Mâle Age 4 mois Race Croisé Taille 32 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Vous êtes intéressé par Nefertete, Kiki, Nono ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr