Comment s’alimenter en cas de fortes chaleurs ?

L’été arrive, et avec lui son lot de températures élevées, et parfois caniculaires. Pour s’adapter au mieux, il peut être malin de revoir son alimentation.

Le top

Fruits et légumes

Sans surprise, ils sont chaudement recommandés dès que le mercure grimpe. Composé de 80 à 95% d’eau, ils nourrissent, tout en hydratant le corps. La pastèque, le melon, et la salade sont particulièrement efficaces, à consommer sans modération. Les champions toutes catégories sont incontestablement le concombre (97% d’eau) et la tomate (95%). En plus de cette qualité essentielle en été, ces ingrédients sont bourrés de vitamines.

Pas trop mal

Les laitages

Évidemment, on se jette plus volontiers sur un yaourt bien frais que sur une part de gâteau au chocolat en cas de chaleur. Les produits laitiers contiennent de 80 à 90% d’eau, et vont donc bien hydrater le corps. Attention toutefois aux yaourts liquides qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne contiennent que 79% d’eau. À l’inverse, le fromage blanc est recommandé. Globalement, les diététiciens recommandent de consommer des laitages, sans exagérer.

À consommer, avec modération

Le poisson

Le poisson est toujours bon pour la santé. Il apporte de l’iode, des protéines, divers composés minéraux et organiques, le tout sans apporter de graisse pour la plupart des espèces. Attention tout de même, le saumon, qui est particulièrement gras, n’est pas la variété la plus digeste. En revanche, les poissons blancs (bar, cabillaud…) passeront très bien.

À éviter de préférence

Les viandes

La viande comporte beaucoup de protéines, ce qui en fait un aliment peu évident à digérer. Selon le type de viande, elle peut aussi être plus ou moins grasse, ce qui ne va rien arranger. Dans ces conditions, mieux vaut se tourner vers quelque chose de plus léger. Les carnivores invétérés préféreront manger leur steak le soir, lorsque les températures auront quelque peu diminué, mais pas trop tard tout de même pour éviter une digestion difficile de nuit.

À proscrire

Alcool et sucre

Se désaltérer avec un soda ou un verre de vin est bien la dernière des bonnes idées en cas de forte chaleur. L’alcool déshydrate, qu’il s’agisse d’alcool fort, de vin, ou même de bière. Les sodas sont tout aussi trompeurs. Ces produits contiennent des additifs qui donnent l’impression d’avoir assez bu, alors qu’il n’en est rien. Faut-il pour autant se les interdire strictement? Il est parfois difficile de refuser un verre de vin autour d’un barbecue. Dès lors, il faudra opter pour la modération, tout en buvant de l’eau à côté.

Camille Goret