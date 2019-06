Liège: le quai des Ardennes fermé à la circulation après la traque d’un chauffard

Le quai des Ardennes à Liège a été fermé à la circulation vendredi soir après qu’un chauffard qui était poursuivi par la police a été intercepté, a indiqué la police. Il n’y a pas eu de blessé. Vers 19h, la police de la zone Secova (Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Sprimont, Trooz) a entrepris de poursuivre un individu qui conduisait dangereusement sur l’autoroute E25 en direction de Liège. L’homme a pris la fuite vers Chênée où il a causé un accident impliquant deux autres voitures, sans

faire de blessé, avant d’abandonner son véhicule et de poursuivre à pied.

Après le lancement d’un signalement radio, l’homme a été repéré plus tard par une patrouille au volant d’un véhicule signalé volé peu avant. Il a pris la fuite vers Liège pour échapper aux policiers, en empruntant le quai des Ardennes. Sur le quai, il a alors fait un frein à main pour faire demi tour et prendre la trémie à contre sens.

Pour éviter un drame avec des voitures qui arrivaient sur le quai, un des policiers a alors fait barrage avec son véhicule. Le malfrat l’a percuté et a ensuite encore foncé sur un autre véhicule de police avant de s’immobiliser, d’être intercepté et privé de liberté.

Il n’y a pas eu de blessé. La procédure judiciaire est en cours, d’après la police.

Source: Belga