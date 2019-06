Les négociations pour la formation d’un gouvernement bruxellois commenceront lundi

Les informateurs bruxellois Rudi Vervoort et Laurette Onkelinx (PS) l’avaient annoncé il y a une semaine: les négociations en vue de la formation d’un gouvernement dans la Région-capitale démarreront lundi.

Selon le cabinet du ministre-président bruxellois sortant Rudi Vervoort, les premiers échanges entre le PS, Ecolo et Défi, côté francophone ainsi que Groen, l’Open Vld et one.brussels, côté néerlandophone, auront lieu lundi, à partir de 14h30, au parlement bruxellois. Les informateurs bruxellois avaient décidé de proposer il y une semaine à Ecolo et DéFI d’entrer en négociations en vue de former un gouvernement en Région bruxelloise, sur base d’une lettre d’intention qu’ils leur ont transmise.

Ces deux formations avaient donné leur feu vert dans les heures suivantes. Côté néerlandophone, les Verts, les libéraux et les socialistes avaient déjà décidé auparavant d’entrer en négociation en vue de constituer l’aile flamande de la majorité.

M. Vervoort endossera la vareuse de formateur aux côtés d’Elke Van den Brandt (Groen). Laurette Onkelinx deviendra négociatrice pour le PS.

Les derniers jours ont été consacrés à des réunions de groupes techniques pour permettre à chacune des délégations de partir sur un pied d’égalité au niveau des informations sur l’état de la Région.

