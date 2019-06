Euro U21 (m) – Di Biagio (coach de l’Italie): « Très étrange que la Belgique n’ait aucun point »

Luigi Di Biagio, l’entraîneur des espoirs italiens, a dû rassurer la presse italienne vendredi. Son équipe croit toujours en la qualification pour les demi-finales du Championnat d’Europe U21 organisé dans la péninsule. L’adversaire de samedi, nos jeunes Diables, n’est pas du tout sous-estimé par Di Biagio. « Je trouve très étrange que les Belges n’aient toujours pas de point », a-t-il noté. « Bien sûr que nous y croyons encore », a commencé Di Biagio. « Nous avons encore toutes les chances de nous qualifier pour les demi-finales, mais nous devons gagner. L’attitude des joueurs est bonne. Tout le monde est prêt. Demain, nous réagirons contre la Belgique après la défaite de mercredi contre la Pologne (1-0). Nous croyons que c’est possible. Le plus important, c’est que nous soyons plus précis et plus efficaces dans nos occasions. C’était le problème contre la Pologne. Mes joueurs ont assez d’expérience pour faire le travail. Tout le monde est impatient de commencer la rencontre. »

Di Biagio ne voulait pas en dire trop sur les espoirs belges. « Mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient sans point après deux matchs », a déclaré l’entraîneur italien. « Ce sera sans aucun doute un match difficile. La Belgique a une équipe très forte. Les gens qui ont vu leurs matchs le savent. Physiquement aussi, le match ne doit pas être sous-estimé. C’est notre troisième match en six jours, qui va peser. Pour le Championnat d’Europe, le ton général était que nous devions remporter le titre, mais tout le monde a vu que plusieurs équipes de pointe sont présentes ici. La Belgique est l’un d’entre elles. Ce ne sera pas facile. »

La défaite contre la Pologne, mercredi, avait durement frappé l’équipe, mais Di Biagio n’avait pas envisagé trop de remplacements. « Je vais faire un maximum de deux ou trois changements dans ma formation », a-t-il expliqué. « Je ne veux rien dire d’autre sur mon onze de base. Nous pouvons aborder la rencontre de différentes manières et nous pouvons également gérer plusieurs systèmes. J’ai un plan, mais vous devrez attendre demain pour voir ce que j’ai décidé. »

L’attaquant de la Juventus Moise Kean a également parlé brièvement. Il a souligné que toute l’équipe est très motivée pour mener à bien la rencontre contre la Belgique. « C’est le match le plus important de la phase de groupes », a déclaré l’attaquant. « Nous voulons gagner pour aller de l’avant et nous sommes confiants que nous le ferons. Nous connaissons nos propres qualités. Personnellement, j’aimerais aussi marquer dans ce Championnat d’Europe, mais le plus important est que l’équipe gagne. On joue avec tout le pays derrière nous. »

Source: Belga