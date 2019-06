Il transforme les légumes en œuvres d’art

Armé de son couteau, Frédéric Jaunault sculpte les fruits et légumes pour en faire des chefs d’œuvre. Des petits marchés aux réceptions parisiennes, ce designer atypique s’est donné pour mission de faire la promotion d’une alimentation saine, basée sur la consommation de cinq fruits et légumes par jour.

Consultant en fruits et légumes. Cela peut paraitre inhabituel comme métier. C’est pourtant la passion et le quotidien de Frédéric Jaunault, un artiste français pour le moins original. Ancien Chef de cuisine, il s’est vu décerner le titre de « Meilleur ouvrier de France » (primeur) en 2011.

Des œuvres spectaculaires

Ce designer partage son expertise et son savoir-faire tant avec les citoyens qu’il croise sur les marchés qu’avec les professionnels du secteur de l’alimentation. Il partage sa passion et nous apprend à connaître réellement les fruits et légumes.

C’est avant tout la promotion des fruits et légumes et d’une alimentation saine qu’il ambitionne de faire, et ce à travers la réalisation d’œuvres d’art spectaculaires. Voyez plutôt.

Vous aussi, vous vous sentez l’âme d’un artiste ? La sculpture de fruits et légumes vous tente ? Frédéric Jaunault organise diverses formations, mais pas seulement. Vous trouverez aussi les tutos du designer sur sa chaîne Youtube. À vos couteaux !