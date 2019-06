Le combat entre Justin Bieber et Tom Cruise pourrait réellement avoir lieu

Il y a quelques jours, Justin Bieber défiait Tom Cruise à un combat de free fight. Une idée qui semble ravir le président de l’UFC, qui se dit prêt à organiser ce duel.

On se rapproche de plus en plus d’un combat entre Justin Bieber et Tom Cruise. Le chanteur canadien avait en effet défié l’acteur américain via un message posté sur Twitter il y a quelques jours. « Je veux défier Tom Cruise à se battre dans l’octogone. Tom, si tu ne te bats pas, cela veut dire que tu as peur et on ne l’oubliera jamais, » avait écrit l’interprète de « Baby ».

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019