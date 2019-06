Succession de May: Johnson accroit son avance, Javid éliminé

Le député conservateur pro-Brexit Boris Johnson a encore accru son avance dans la course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, après un 4e tour de vote jeudi qui a éliminé le ministre de l’Intérieur Sajid Javid. M. Johnson a remporté 157 voix des députés conservateurs, sur 311. En dernière position avec 34 voix, M. Javid a quitté la course, ne laissant plus que trois candidats en lice, selon ces résultats annoncés par le parti tory, avant un dernier tour de vote prévu dans l’après-midi pour désigner les deux finalistes.

source: Belga