Le champion Ostende commencera la saison contre Limburg United

L’organisation de l’Euromillions Basket League, la Pro Basketball League, a dévoilé jeudi son calendrier pour la nouvelle saison et le tirage de la Coupe. La première journée de championnat est programmée les 14 et 15 septembre. Ostende, vainqueur d’un huitième titre consécutif la semaine passée, débutera la saison par un match à domicile contre Limburg United. Anvers, finaliste malheureux et vainqueur de la Coupe, rendra visite à Mons-Hainaut. Le Brussels recevra Malines et Alost accueillera Louvain. Charleroi et Liège sont bye la première journée.

La compétition régulière s’achèvera le 8 mai 2020. La finale de la Coupe de Belgique est programmée le 8 mars à Forest National. Les 8e de finale de la Coupe de Belgique auront lieu le s18, 19 et 20 octobre. Deux duels entre équipes de première division sont prévus: Louvain/Liège et Malines/Alost.

Source: Belga