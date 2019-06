Jupiler Pro League – Pour le président du Cercle Bruges, « c’est l’étape de la vérité »

Lors de la présentation du nouvel entraîneur Fabien Mercadal, Frans Schotte a avancé que le Cercle Bruges est confronté à une saison très importante. « C’est l’étape de la vérité », a résumé le président brugeois. Début mai 2017, le Cercle a été repris par l’AS Monaco. « Nous voulions être promus en Jupiler Pro League dès que possible. Après cela, nous visions une saison tranquille en 1A. Cela a aussi fonctionné, même si la fin de saison a été moins bonne », a reconnu Schotte.

« Cette année, nous voulons faire mieux. C’est l’étape de la vérité. L’AS Monaco fait de plus en plus confiance au Cercle. Maintenant, nous allons essayer de créer de la valeur. Nous voulons faire venir les meilleurs jeunes de Monaco. La saison dernière, nous n’avons pas eu de joueurs qui ont atteint un niveau supérieur. Cette fois, nous allons avoir de meilleurs joueurs, de Monaco et d’ailleurs. Et beaucoup d’entre eux appartiendront au Cercle. On ne peut pas travailler uniquement avec des joueurs venant sur base de prêt. »

« Nous serons déçus si nous ne nous retrouvons pas dans la colonne de gauche. Pour cela, nous avons le staff et nous aurons aussi les joueurs. Mais pas trop, nous ne voulons pas d’un noyau trop étoffé comme la saison dernière avec comme conséquence un nombre élevé d’insatisfaits. On en veut moins, mais de meilleure qualité. »

Le nouvel entraîneur, le Français Fabien Mercadal aura un rôle important à jouer. « Nous devions trouver quelqu’un qui s’intégrerait dans notre culture et qui pourrait diriger les autres. De plus, Fabien est aussi ambitieux », a déclaré François Vitali, le directeur sportif. « Je connais Fabien depuis un moment. Non seulement en raison de sa carrière d’entraîneur. Il est venu à Lille à l’époque pour son diplôme de formateur (Vitali est l’ancien responsable de la formation et du scoutisme à Lille, ndlr). Je suis heureux de pouvoir travailler avec lui maintenant. »

Le Cercle a déjà vendu près de 2.000 abonnements contre les 5.300 de la saison dernière. « En 1B, il y avait en moyenne environ 2.000 spectateurs pour un match à domicile mais ils étaient 15.000 lors de la finale. Cela signifie qu’il y aura beaucoup de monde quand nous gagnerons des matches. Nous devons donc faire en sorte à ce que ce soit le cas », a conclu Vitali.

Source: Belga