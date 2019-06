Grâce à la VR, les policiers de Chicago formés à l’approche des personnes atteintes de troubles mentaux

L’entreprise Axon a diffusé des films en réalité virtuelle à destination des forces de l’ordre afin de les aider à prendre une décision cruciale et irréversible : tirer ou ne pas tirer ? En se glissant dans la peau de personnes atteintes de troubles mentaux, cette expérience a pour but de former les policiers à l’empathie.

Les films intractifs sont diffusés par des casques de VR Oculus Go. Ils plongent les policiers et policières dans des scénarios qui mettent en scène des personnes atteintes de troubles mentaux, comme l’autisme ou la schizophrénie.

« Cette formation de pointe est axée sur la promotion de la désescalade et la sensibilisation aux crises mentales », explique Axon, la société à l’origine du Taser, qui a produit cette formation en VR.

Plonger dans un épisode psychotique

Par exemple, dans l’une des vidéos, les policiers sont immergés dans la tête d’une personne en pleine crise de schizophrénie. Plongés en plein épisode psychotique, ils peuvent percevoir le point de vue de la personne au moment de l’intervention des forces de l’ordre.

Après avoir visualisé cet extrait, les agents se retrouvent ensuite dans la position du policier qui intervient sur les lieux, face à cette personne en besoin d’aide psychologique ou psychiatrique. Il devra alors choisir la manière la plus adéquate de l’aborder et les phrases à dire pour décanter la situation.



Axon’s Immersive VR Training – Schizophrenia from Axon Training on Vimeo.

Une étude de la fondation Ruderman, rapportée par le média Korri (Slate), révélait en 2016 que « près de la moitié des personnes tuées par les forces de l’ordre étaient en situation de handicap ». Deux années plus tard, une seconde recherche démontrait que « si les hommes noirs sont les plus susceptibles d’être tués au cours de leurs interactions avec la police, le risque de mourir est également sept fois plus important pour les personnes atteintes de troubles mentaux que pour le reste de la population ».

Comme le souligne l’auteure de l’article, « reste à déterminer si ce genre d’exercice en réalité virtuelle peut véritablement faire naître de l’empathie chez quelqu’un ». Des résultats préliminaires « semblent toutefois indiquer que la VR pourrait nous affecter sur le long terme, au-delà de l’expérience en elle-même ».