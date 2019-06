Un enfant prêt à donner « toutes ses économies » pour récupérer des photos de sa mère décédée

Gino Lopez, un enfant de dix ans, a publié une vidéo pour retrouver le téléphone portable dans lequel se trouvaient les photos de sa mère décédée.

« Bonjour, je m’appelle Gino Lopez. Aujourd’hui, j’ai oublié mon téléphone portable dans un taxi. Dans ce téléphone se trouvent des photos et des vidéos de ma mère décédée quand j’étais très jeune, » explique l’enfant dans une vidéo postée sur Youtube qui a fait le buzz.

Comme le rapporte le quotidien espagnol La Vanguardia, Gino a perdu le téléphone lors d’un trajet en taxi dans la ville de Córdoba en Argentine, où il vit avec ses grands-parents. Sauf que, comme il l’explique dans sa vidéo, ce téléphone a une vraie valeur sentimentale, vu qu’il contient des photos et vidéos de sa maman décédée d’une leucémie alors qu’il n’avait qu’un an. « Quand elle me manque, je regarde ses vidéos et j’écoute sa voix. Je ne veux pas l’oublier. »

Pour retrouver son appareil, Gino est prêt à donner « toutes ses économies. » Il est également déjà sûr que le chauffeur de taxi n’est pas coupable. « Je le connais personnellement et c’est une bonne personne, » affirme-t-il.

Flairant le bon coup de pub, une entreprise de télécommunication locale a décidé d’offrir un nouveau téléphone à l’enfant. Avec ce dernier, Gino a pu récupérer une partie des photos et vidéos perdues. La société propose également un téléphone gratuit à quiconque retrouvera celui du petit Gino.