L’explosion d’une cigarette électronique détruit la mâchoire d’un adolescent

Austin, un jeune Américain de 17 ans, a perdu de nombreuses dents suite à l’explosion de sa nouvelle cigarette électronique.

Austin est un Américain de 17 ans qui essaye d’arrêter de fumer. Pour ce faire, il a décidé de passer à la cigarette électronique, comme le rapporte NBC News citant le New England Journal of Medicine. Sauf que l’appareil lui a explosé en bouche, lui faisant perdre plusieurs dents. « Austin est venu me voir sa main devant sa bouche, il était incapable de parler, » explique Kailani Burton, la maman du garçon à NBC. D’après les médecins qui l’ont examiné, Austin a été blessé à la mâchoire inférieure par l’explosion. Il présentait également plusieurs brûlures autour de la lèvre et un trou au niveau de la gencive. « Le tissu s’est plus ou moins évaporé, » explique Jonathan Skirko, un des médecins.

« Je ne pense pas avoir déjà vu une explosion de ce type, » poursuit-il. Katie Russell, une autre médecin ayant pris en charge Austin, affirme que le garçon « ne se souvenait pas avoir fait quelque chose de mal. L’appareil a juste explosé. »

Deux décès aux USA

Selon la FDA, l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, qui s’occupe notamment des e-cigarettes, une explosion de ce type apparaît quand la batterie en lithium d’une e-cigarette surchauffe. Elle encourage d’ailleurs les entreprises à travailler pour diminuer le risque de surchauffe de ces batteries.

Deux personnes sont déjà mortes aux Etats-Unis à cause de l’explosion de leur cigarette électronique. D’après une étude, 2.035 Américains se sont aussi présentés, entre 2015 et 2017, aux urgences à cause de l’explosion de leur e-cigarette. En Belgique, des cas d’explosions non-mortelles font ponctuellement l’actualité.