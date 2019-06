WTA Majorque – Elise Mertens en quarts de finale du double

Elise Mertens et la Chinsoie Shuai Zhang se sont qualifiées mercredi pour le 2e tour du double dames au tournoi de tennis WTA International de Majorque, épreuve sur gazon dotée de 250.000 dollars, à Palma de Majorque. La paire belgo-chinoise, tête de série N.1, a écarté les Roumaines Irina Bara et Andreea Mitu 6-1, 7-6 (7/4) en 1 heure et 13 minutes.

Elise Mertens et Shuai Zhang affronteront au tour suivant, soit en quarts de finale, la Suissesse Belinda Bencic et la Slovaque Viktoria Kuzmova.

Elise Mertens (WTA 21) est aussi qualifiée pour les quarts de finale du simple, où elle rencontrera l’Américaine Sofia Kenin (WTA 30/N.7).

Source: Belga