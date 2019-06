Mondial féminin – Carton plein pour l’Angleterre, victorieuse contre le Japon

L’Angleterre a terminé en tête du groupe D du Mondial féminin de football avec neuf points sur neuf grâce à son succès 0-2 face au redoutable Japon à Nice mercredi soir. Malgré cette défaite, les Japonaises (4 points) terminent deuxième de leur groupe et accèdent aux huitièmes de finale. Ellen White a inscrit les deux buts de la partie à la 14e et à la 84e. L’Angleterre et le Japon ne connaissent pas encore leurs adversaires en huitièmes de finale.

Dans l’autre rencontre de la poule D, l’Ecosse s’est faite remonter brutalement en un quart d’heure par l’Argentine (3-3). Les Britanniques avaient ouvert le score via Kim Little (19e) avant d’enfoncer le clou grâce à Jennifer Beattie (49e) et Erin Cuthbert (69e). Un but de Milagros Menendez (74e) a relancé les Sud-Américaines qui ont encore marqué deux fois grâce à un but contre son camp de Lee Alexander (79e) et à un penalty de Florencia Bonsegundo (90e+4).

L’Argentine est troisième du groupe avec 2 points et est pour le moment qualifiée pour les huitièmes en tant que 4e meilleure troisième. Pour sortir de la phase de poules, les Argentines devront absolument compter sur les partages entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande et entre le Chili et la Thaïlande. Ces deux rencontres sont programmées jeudi.

Source: Belga